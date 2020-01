Cons.di Stato: cap.Ultimo avrà scorta

scorta per Sergio De Caprio, noto come Capitano 'Ultimo'. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con un decreto depositato stasera che ha bocciato l'ordinanza del Tar del Lazio. Infatti il 15 gennaio il Tar aveva confermato la revoca della scorta proprio a colui che arrestò Totò Riina."Apprezziamo la sensibilità del Consiglio di Stato nel rivedere una sentenza del Tar perché non assicurava la necessaria tutela e protezione" a De Caprio, ha commentato il legale Antonino Galletti.(Di giovedì 23 gennaio 2020) Va "mantenuta o ripristinata", al momento, laper Sergio De Caprio, noto come Capitano ''. Lo ha stabilito iliglio dicon un decreto depositato stasera che ha bocciato l'ordinanza del Tar del Lazio. Infatti il 15 gennaio il Tar aveva confermato la revoca dellaproprio a colui che arrestò Totò Riina."Apprezziamo la sensibilità deliglio dinel rivedere una sentenza del Tar perché non assicurava la necessaria tutela e protezione" a De Caprio, ha commentato il legale Antonino Galletti.(Di giovedì 23 gennaio 2020)

