Cessione Sampdoria, l’annuncio del presidente Ferrero: “vendo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cessione Sampdoria – La Sampdoria è concentrata sul campionato, l’intenzione del club blucerchiato è quella di raggiungere la salvezza, l’arrivo in panchina di Ranieri ha portato gli effetti sperati nonostante qualche passo falso. Sul fronte calciomercato la dirigenza sta provando a piazzare qualche colpo per aumentare la qualità di una rosa già buona. Ma nel frattempo a tenere banco è la situazione societaria con la Cessione del club sempre nel vivo, nelle ultime ore il presidente Ferrero ha confermato la volontà di voler vendere la società, come riporta ‘Il Secolo XIX’ il numero uno bluerchiato ha detto: “Vendo”. Sono diversi i motivi che hanno spinto Ferrero a cedere: i risultati non entusiasmanti, la contestazione dei tifosi e la situazione debitoria in cui versa la società Eleven Finance. Non sono mancate le manifestazioni ... calcioweb.eu

