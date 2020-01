Cane abbandonato con gli occhi incollati per non ritrovare casa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Carlos era intento a spazzare la strada nel quartiere Palmira di Barrancabermeja, Colombia, quando la sua attenzione è stata catturata da uno stuolo di persone accalcate a bordo via, intente a guardare l’interno di un tombino aperto. Si è avvicinato incuriosito e ciò che ha visto lo ha lasciato scioccato. La terribile scoperta di Carlos All’interno del tombino che ha attirato la curiosità di numerose persone c’era un cagnolino, rintanato in un angolo. Una volta recuperato l’animale Carlos ha realizzato ciò che era successo. Apparentemente abbandonato dai suoi proprietari, al cagnolino è stata applicata della colla istantanea sugli occhi, probabilmente per impedire potesse seguire i padroni verso casa. Carlos ha immediatamente riportato il caso al presidente dell’Animalist Board di Barrancabermeja, dove il Cane ha ricevuto le prime cure veterinarie. La notizia è stata riportata ... thesocialpost

