The Batman, Colin Farrell smentisce: "Quei capelli non sono per il Pinguino, solo un terribile errore!" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Colin Farrell ha svelato che i capelli grigi non erano il look del Pinguino, ma solo un errore fatto in un momento di relax. Colin Farrell ha svelato che il suo nuovo colore di capelli non è legato alle riprese di The Batman, ma a un errore compiuto in un momento di pausa dal lavoro. Durante la sua partecipazione al talk show condotto da Ellen DeGeneres, l'attore ha infatti smentito che si trattasse di un look ideato per il nuovo film tratto dai fumetti della DC. Colin Farrell ha infatti dichiarato commentando le foto che qualcuno aveva ipotizzato potessero rivelare delle anticipazioni su The Batman: "Quello sono io quando non sono pronto ad apparire davanti alle telecamere, quattro ore prima di arrivare al trucco". ... movieplayer

