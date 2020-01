Serena, l'appello dei genitori: "Basta un gesto d'amore per salvare nostra figlia" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per il trapianto di midollo non c'è compatibilità tra Serena e i familiari, quindi ha bisogno di individuare un donatore... today

NapoliToday : #Cronaca L'appello dei genitori della 17enne Serena: 'Basta un gesto d'amore per salvare nostra figlia'… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Serena accoglierà l'appello di Filippo? I due torneranno insieme? #upaslive - upasclaire : RT @UPAS_Rai: Serena accoglierà l'appello di Filippo? I due torneranno insieme? #upaslive -