Salvini, Fabio Volo lo attacca in diretta: “Vai a citofonare ai camorristi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Anche Fabio Volo si è espresso duramente contro Matteo Salvini per il video in cui citofona ad un presunto spacciatore in un condominio di Bologna. Continuano le polemiche nei confronti di Matteo Salvini per il video, divenuto virale, in cui citofona a casa di un uomo di origini tunisine chiedendo se per caso spacciasse. L’azione … L'articolo Salvini, Fabio Volo lo attacca in diretta: “Vai a citofonare ai camorristi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

almanacco13 : Fabio volo contro Matteo Salvini: “Vai a citofonare ai camorristi se hai le palle str***o” - Corrado121216 : RT @leggoit: Salvini, Fabio Volo in diretta: «Vai a citofonare ai camorristi se hai le palle str***o senza palle». Bufera su radio Deejay h… - TheCrusadery : Salvini, Fabio Volo in diretta: «Vai a citofonare ai camorristi se hai le palle str***o senza palle». Bufera su r... -