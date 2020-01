Ricerca, ricostruite le vie dei metalli nell’era del rame in Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il commercio e lo sfruttamento del rame in Italia è iniziato molto prima di quanto si pensasse, cioè tra il 3500 e 2200 a.C. e aveva come suo fulcro la Toscana e l’area tirrenica delle Alpi, la Liguria e il sud della Francia. A ricostruire gli scambi dei metalli nell’Età del rame, sulla rivista Plos One, è un gruppo di Ricercatori Italiani, composto da Andrea Dolfini, dell’università di Newcastle, e da Gilberto Artioli e Ivana Angelini dell’università di Padova. “Questo studio fa parte di una Ricerca più ampia sulla metallurgia preistorica, iniziata da molto tempo. Lo spunto è arrivato dall’ascia di Oetzi, che abbiamo analizzato alcuni anni fa, scoprendo che era composta con rame toscano e dal sito metallurgico di San Carlo, vicino a Piombino, entrambi datati intorno al 3200 a.C.”, precisa Artioli. Così hanno iniziato a studiare altri reperti e ... ildenaro

