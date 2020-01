NOVE e Discovery Channel programmazione del 23 e il 27 gennaio per il Giorno della Memoria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) NOVE e Discovery Channel i documentari in onda nella Giornata della Memoria Il canale NOVE (canale 9 del Digitale Terrestre) si prepara al Giorno della Memoria e del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz con una programmazione speciale. Per il ciclo NOVE Racconta, “Bombe su Auschwitz”, si parte giovedì 23 gennaio alle 21:25, ripercorre la commovente vicenda dei due prigionieri ebrei Rudolf Vrba e Alfred Wetzler. I due, nell’aprile del 1944, riuscirono miracolosamente a fuggire dal campo di concentramento di Auschwitz. Grazie alle loro testimonianze, per la prima volta vennero rivelati gli indicibili crimini dell’Olocausto. Tra interviste, ricostruzioni e materiale d’archivio, il documentario racconta il piano messo in atto dai due fuggitivi. Oltre a interrogarsi su una delle questioni morali più delicate della Storia, che obbligò gli Alleati a considerare un’opzione ... dituttounpop

