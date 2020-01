“Non è un amico”. Enzo Iacchetti, parole choc su Ezio Greggio. Davvero difficile averlo capito (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Intervistato alla trasmissione radiofonica I Lunatici, Enzo Iacchetti ha parlato delle sue amicizie, in particolare delle amicizie con persone del mondo della tv. Ciò che ha confessato ha stupito tutti: Enzo Iacchetti ha fatto sapere di non avere amici nel suo ambito lavorativo. Ma allora Ezio Greggio? Tra i due sembra esserci un forte affiatamento… In realtà i due non sono amici. “Siamo come i compagni si banco che si ritrovano a scuola l’anno successivo – ha spiegato Iacchetti al programma di Rai Radio2 – Tra noi c’è un tacito accordo di buona convivenza”. Insomma, i due non sarebbero amici (anche se fingono molto bene di esserlo). Ma il lavoro è una cosa, l’amicizia vera è un’altra cosa. Semplicemente i due sono molto bravi a fare il proprio lavoro e tutti hanno sempre pensato che, oltre che nel lavoro, i due fossero amici anche nella vita privata. ... caffeinamagazine

