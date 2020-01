M5s, partita la ricerca del successore di Di Maio: da Di Battista a Conte (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Chi sarà il successore di Di Maio? Tanti i nomi ma al momento nessuna certezza. La decisione potrebbe slittare anche dopo gli Stati Generali. ROMA – Il toto nomi per il successore di Luigi Di Maio a capo del M5s è iniziato anche se ancora non si hanno certezze. L’ormai ex leader del MoVimento dovrebbe mettersi definitivamente da parte e lasciare campo libero ad altri profili ma non possiamo escludere un ripensamento nelle prossime settimane e di conseguenza una sua candidatura per riprendere il discorso interrotto il 22 gennaio. Difficile, al momento, ipotizzare come si evolverà il futuro dei 5Stelle. L’appuntamento per saperne di più stato fissato a metà marzo quando sono in programma gli Stati Generali. E’ partita la caccia al dopo Di Maio La ‘caccia’ al dopo Di Maio è partita e secondo il Corriere della Sera sono diversi i nomi che ... newsmondo

NewsMondo1 : M5s, partita la ricerca del successore di Di Maio: da Di Battista a Conte - giannelcielo : Se per le #dimissioni di #DiMaio anche solo un 2% di delusi dal #M5S dovessero ripiegare da #Benini a #Bonaccini, l… - Delisa45973425 : RT @gustinicchi: M5S! Vi ho dedicato 4 anni gratis. Questa è la ricompensa. Vi auguro di scomparire per sempre e di dover esser costretti… -