Israele deve scegliere tra F-35 e F-15 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Come è valso per il Pentagono, anche i vertici militari israeliani sembrano essere fermi di fronte a una difficile decisione, impegnati a valutare attentamente se il “vecchio” possa essere efficace come il nuovo. La scelta è quella di acquisire 25 ulteriori caccia di quinta generazione F-35 Lightning II, o oppure investire ancora sui i “vecchi” caccia F-15 prodotti dalla Boeing, rinnovati nella loro ultima versione “Advanced Eagle“: praticamente un’arsenale volante basata su una cellula con 40 anni d’esperienza in aria. I velivoli della prima tranche di caccia stealth F-35 “I” della versione “Adir” – i primi nell’Aif a operare senza la celebre livrea mimetica ma “nascosti” sotto la loro vernice per la bassa visibilità radar – sono apparsi in alcune fotografie divulgate anche sui social, ... it.insideover

