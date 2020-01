Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, a mesi dallo scontro la (bella) notizia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo la bufera mediatica a colpi di post e dichiarazioni forti, di Guendalina Tavassi e la figlia Gaia non si è più parlato. A novembre scorso Gaia, 17 anni, aveva accusato la madre di essere poco presente nella sua vita, di considerarla una figlia di serie b, di averla sempre rimproverata ed esclusa dalla sua vita. Tutte accuse a cui, a onor del vero, Guendalina non ha mai replicato direttamente e subito smorzato i toni dando la colpa dello sfogo all’adolescenza. “Se non commento e non parlo di questa vicenda è solo perché ha dell’assurdo. L’adolescenza è un periodo particolare, soprattutto nella situazione di mia figlia. Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia”, aveva ... caffeinamagazine

