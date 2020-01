Grane per Jeff Bezos: un principe gli blocca lo smartphone (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il proprietario di Amazon ha avuto problemi al cellulare dopo aver ricevuto un messaggio su Whatsapp. L’episodio sul cellulare di Jeff Bezos risale al 2018. I tabloid inglesi rivelano un episodio curioso che riguarda Jeff Bezos. Il proprietario di Amazon, che negli ultimi tempi è diventato anche editore del Washington Post, ha avuto problemi con … L'articolo Grane per Jeff Bezos: un principe gli blocca lo smartphone proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

