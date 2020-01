Crea un carrello per il suo cane paralizzato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Questa storia vi farà commuovere e dimostrerà ancora una volta quanto può essere forte e potente l’amicizia tra un essere umano e il suo amato cane. Siamo in Nuova Scozia, in Canada, è freddissimo e ce la neve. Lui passeggia per le strade con uno strano carrello che lui stesso a costruito. Per trasportare il suo cane malato di Sla. Bryan Thompson si trovava a passeggio tra la neve in Nuova Scozia, quando ha assistito a una scena che non ha potuto far altro che condividere sui social network. Le immagini sono state scattate a fine dicembre, in una freddissima giornata invernali. Protagonisti un uomo e il suo cane. L’uomo passeggia nel parco tutto ricoperto dalla neve, con dietro un carrello dove è seduto tranquillamente il suo amico cagnolino, tutto bianco. Che non può ... bigodino

LaBreccola : #OLI #INVERNO Applico sui polsi e dietro il collo #Cheer roll-on #agrumi e #spezie per rallegrarmi e #Motivate agru… - LaBreccola : I MIEI OLI PER L'#INVERNO #OnGuard supporta #sistemaimmunitario #Eucalyptus e #Peppermint per mantenere libere le… - LaBreccola : Stamattina a #colazione ????Torta Melarancia ???? Con #Olio #Essenziale #Wild #Orange #energizzante e #antiossidante.… -