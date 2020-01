Bianca Guaccero lascia Detto Fatto: la sua rivale sarà Federica Panicucci (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Bianca Guaccero avrà una nuova rivale e il suo nome è Federica Panicucci. Dunque, dopo Caterina Balivo, che ha sostituito alla conduzione di Detto Fatto, dovrà vedersela con un’altra collega, ma questa volta non giocherà più in casa. Infatti se lo scontro professionale tra la Guaccero e la Balivo è interno alla Rai, pare proprio che l’anno prossimo la presentatrice pugliese sfiderà Mediaset. Come è noto, l’indiscrezione che la bella Bianca lascerà Detto Fatto al termine di questa stagione, circola già da giorni. Ora il magazine Chi, che per primo ha dato la notizia del prossimo addio di Bianca per un incarico a Sky, fornisce ulteriori dettagli. La conduttrice dovrebbe essere al timone di uno show che andrà in onda su Tv8, proprio nella fascia oraria di Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci dal 2009. Una bella sfida per la Guaccero che sembra così passare dalla ... dilei

