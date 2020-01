Bari, partorisce in auto con l'aiuto dell'ostetrica: "Così in 20 chilometri è nata Sara" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il racconto del padre: "Non siamo riusciti ad arrivare all'ospedale e la piccola è nata sul sedile posteriore dell'auto, grazie al coraggio della mamma e alla bravura dell'ostetrica. Io? So solo con certezza che ho sentito il primo vagito e difficilmente potrò dimenticarlo" repubblica

AriannaFinos : RT @pertici: [Sì, oggi inizio da qui] Bari, partorisce in auto con l'aiuto dell'ostetrica: 'Così in 20 chilometri è nata Sara' https://t.co… - rep_bari : Bari, partorisce in auto con l'aiuto dell'ostetrica: 'Così in 20 chilometri è nata Sara' [aggiornamento delle 09:41] - cronaca_news : Bari, partorisce in auto con l'aiuto dell'ostetrica al telefono: 'Così in 20 chilometri è nata Sara'… -