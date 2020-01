Baglio-Piccolo: in Commissione Ambiente Giunta in stato confusionale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “Questa mattina in Commissione Ambiente, dopo gli interventi dei tecnici di Roma Capitale e della Citta’ Metropolitana che non hanno fornito ulteriori elementi circa l’individuazione del sito di Monte Carnevale per la localizzazione della discarica di servizio, abbiamo chiesto cosa l’amministrazione Raggi vuole fare con la delibera del 31 dicembre a seguito del voto ieri in aula che ne chiede il ritiro. Inoltre, abbiamo chiesto, cosa si intende fare rispetto al tavolo tecnico che potrebbe lavorare alla definizione di soluzioni alternative e che al momento essendo stata ritirata l’ordinanza non e’ piu’ operativo. Da quanto abbiamo appreso sembrerebbe che l’amministrazione non ha intenzione di procedere ad altre decisioni se non quella di rinviare a terzi e in particolare alla Regione Lazio le scelte su Roma e sui suoi rifiuti. ... romadailynews

