Australian Open in tv oggi (22 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco (Di mercoledì 22 gennaio 2020) programma molto intenso quello di oggi 22 gennaio agli Australian Open dove andrà in scena il secondo turno. Torneranno in campo, tra gli altri, Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner che giocheranno rispettivamente contro Tennys Sandgren, Jordan Thompson e Marton Fucsovics. Tra i big saranno impegnati anche Roger Federer, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. In campo femminile spiccano gli impegni di Serena Williams e dell’azzurra Camila Giorgi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI Australian Open (22 gennaio), SI COMINCIA ALLE 01.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FUCSOVICS (22 gennaio), SI COMINCIA ALLE ORE 03.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SANDGREN (22 gennaio), SI COMINCIA ALLE ORE 04.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-THOMPSON (22 gennaio), SI COMINCIA ALLE ORE 09.00 ITALIANE Tutti ... oasport

