Ubisoft svela gli sconti in occasione del Capodanno Cinese (Di martedì 21 gennaio 2020) Se siete alla ricerca di un nuovo titolo a prezzo ridotto, forse questa è la notizia che fa per voi.Sì, perché Ubisoft ha da poco annunciato gli sconti in occasione del Capodanno Cinese che, fino a fine mese, propongono apprezzati giochi a un prezzo molto conveniente.Le offerte saranno valide fino al prossimo 31 gennaio.Leggi altro... eurogamer

