Tormenta ex e figlio con false segnalazioni al 112: arrestato (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – Non bastavano 500 telefonate dirette alla ex compagna: lo stalker, arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato, chiamava sistematicamente i numeri di emergenza e, denunciando pericoli ed abusi subiti dal figlio, faceva intervenire le Forze dell’Ordine sottoponendo la donna ed il bambino stesso ad un forte stress. La vicenda e’ iniziata l’estate scorsa quando il ragazzo ha scoperto che l’ex compagna, nonche’ madre di suo figlio, era incinta del nuovo fidanzato. L’escalation ha pero’ visto il suo apice durante le feste di Natale, appena trascorse. In piu’ occasioni lo stalker ha chiamato il NUE 112 denunciando violenze ed abusi sessuali a cui era sottoposto il figlio da parte della madre e del nuovo compagno di lei. L’uomo, indicando le stesse cose, ha anche presentato una denuncia in un commissariato romano ed ha ... romadailynews

