ScourgeBringer, il gioco in cui 'Dead Cells incontra Celeste' è in arrivo in accesso anticipato su Steam e Xbox Game Pass (Di martedì 21 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore francese Flying Oak Games e l'editore Dear Villagers sono orgogliosi di annunciare che l'attesissimo platform-roguelike ScourgeBringer verrà pubblicato per PC su Steam in accesso Anticipato e Xbox Game Pass per PC il 6 febbraio 2020, in vista del lancio completo su PC e console entro la fine dell'anno.ScourgeBringer mira a incanalare il mistero e l'abilità dei vecchi platform, con combattimento aereo, grafica in pixel art e una colonna sonora incisiva. La storia segue l'eroina Kyhra, che viene mandata in missione per scoprire i segreti di un monolito di Eldritch che minaccia di distruggere il suo mondo. Armata del suo fidato drone da combattimento, dovrà sparare e farsi strada attraverso le infinite profondità di una prigione in continua evoluzione, dove vi attendono boss giganteschi, macchine antiche, strani fantasmi e segreti non ... eurogamer

