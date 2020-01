Quando Salvini mostrava il cartello in cui dava delle ‘tro*e’ alle donne (e non lo faceva «a casa sua») (Di martedì 21 gennaio 2020) Era il 26 novembre del 2016 e Matteo Salvini girava l’Italia alla ricerca di consensi. In quel giorno il suo tour si era fermato a Ormea, in provincia di Cuneo (Piemonte). Il suo incontro con la gente del posto venne immortalato e mandato in diretta (come al solito) sui suoi canali social. A un certo punto, poi, uno dei cittadini mostra un cartello al leader della Lega. Lui lo guarda sornione e poi decide di mostrarlo alla telecamera sorridendo. Su quel foglio di carta A4 c’era un giudizio non proprio oxfordiano nei confronti delle donne. Una ‘valutazione’ che sembra esser molto simile a uno dei tanti testi contestati dallo stesso segretario del Carroccio al rapper Junior Cally che parteciperà (o forse no, viste le polemiche) a Sanremo 2020. LEGGI ANCHE > Salvini dice che Junior Cally può chiamare tr**e le donne a casa sua (ma non in diretta tv a Sanremo) Ne avevamo ... giornalettismo

