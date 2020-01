LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4, 6-4, 6-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: si va al tie-break in questo terzo set (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Seppi vince lo scambio da fondo campo provocando l’errore del rivale: ci sono tre match point, di cui i primi due sul servizio dell’altoatesino. 5-3 Attacco del tennista di Belgrado, che chiude bene a rete. 5-2 Risposta vincente di Kecmanovic, che accorcia. Ora il serbo avrà due servizi a disposizione per accorciare. 5-1 Si gira con Seppi a +4 in questo tie-break e con un altro servizio a disposizione. 4-1 Ennesimo errore di Kecmanovic: ora Seppi ha due minibreak di vantaggio. 3-1 Seppi torna con un doppio vantaggio. 2-1 Kecmanovic recupera il minibreak. 2-0 Seppi: Errore di Kecmanovic, che va fuori giri da fondo campo. 1-0 Seppi: minibreak subito in apertura dell’azzurro. 6-6 Seppi porta il set al tie-break! 40-30 Forza la risposta Kecmanovic spendendo in out. 30-30 Prosegue il braccio di ferro, un punto dopo ... oasport

