La Libia (e il petrolio) al centro dello scontro tra Conte e la Lega (Di martedì 21 gennaio 2020) L'appello di Sergio Mattarella a favore di un "supplemento di saggezza" da parte della comunità internazionale e le preoccupazioni di Giuseppe Conte e della Farnesina sui rischi del blocco delle esportazioni di petrolio. La situazione in Libia resta al centro del dibattito politico interno, con la Lega che attacca il presidente del Consiglio, accusato di "incapacità e dilettantismo" nella gestione degli interessi energetici italiani. Mentre la crisi libica stenta a risolversi, con il timore delle ripercussioni del blocco del petrolio e la Francia che sembra giocare una partita in solitaria, il capo dello Stato, in visita in Qatar, lancia il suo appello a tutti gli attori in campo affinchè la tregua, dichiarata alla conferenza di Berlino, sia "realmente efficace e permanente". L'obiettivo, per il Quirinale, è che si avvii "un percorso politico che unifichi il Paese, lo stabilizzi e ... agi

