La bufala della sostenitrice della Borgonzoni picchiata dalla Sardine

Tosap e canone unico : la bufala della tassa sull’ombra di balconi e verande : L’ultima legge di Bilancio ha cambiato la normativa sul canone che si paga per l’occupazione del suolo pubblico. Le novità partiranno dal 2021 e con la loro entrata in vigore, secondo l’avvocato Giuseppe Pizzonia (Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati), si rischia di pagare una ‘tassa sull’ombra‘ di balconi e verande. Questa è la storia del giorno (prima) circolata ieri al grido di “Ecco la ...

Lo scontrino elettronico e la bufala della “contabilità automatica” : Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore lo “scontrino elettronico“. Come tutte le novità dell’Agenzia delle Entrate è stato accompagnato da storie strappalacrime di anziane signore di 99 anni “costrette” a chiudere l’attività per colpa di questo malvagio strumento. Dall’altra parte della narrazione c’è lo spot di AdE che non fa assolutamente alcuna chiarezza, anzi contribuisce ad aumentare la ...

Il mistero della poltrona Eames Lounge Chair alle spalle di Greta Thunberg : odor di bufala : Diventa molto importante parlare nuovamente di Greta Thunberg oggi 2 dicembre, in relazione ad una poltrona Eames Lounge Chair che sarebbe apparsa alle sue spalle in una foto con la mamma poi pubblicata sui social. Lo scatto ha creato tante polemiche per la natura del prodotto, in relazione sia ai suoi presunti costi, sia per quanto concerne il materiale con cui sarebbe stata realizzata. Ecco perché occorre un approfondimento, secondo i primi ...

Antonio Conte e la lettera intimidatoria. La moglie : "Una bufala" - a valanga contro il Corriere della Sera : La notizia, rilanciata dal Corriere della Sera, secondo cui Antonio Conte sarebbe stato raggiunto da una lettera intimidatoria Contente un proiettile sarebbe falsa. A dirlo è stata la moglie del tecnico nerazzurro, Elisabetta Muscarello, dai suoi profili social. Conseguentemente anche la decisione d