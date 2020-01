Finalmente il boom di Uomini e Donne anche con il trono classico: la scelta di Giulio è da record di ascolti (Di martedì 21 gennaio 2020) Non è stata, fino a questo momento, una grande stagione per il trono classico di Uomini e Donne in termini di ascolti. Del resto da settembre a oggi ne sono successe di ogni: una tronista ha lasciato il trono dopo poche puntate, un altro ha scelto ma si è beccato un no; la sua corteggiatrice è stata messa sul trono ma poi è andata via per cercare proprio lui…Un’altra tronista ha scelto in una puntata all’improvviso…Tutto questo non ha portato grandi ascolti al programma di Canale 5 ( che comunque anche con il trono classico in onda batte la concorrenza a mani basse). Mentre il trono over vola e registra un record di ascolto dopo l’altro, per i giovincelli le cose sono più complicate. Ma ieri è successo altro! Grazie alla scelta in diretta, senza nessun genere di anticipazioni e con la grande incognita Giulio Raselli, anche il trono classico ha brillato ... ultimenotizieflash

Unf_Tweet : ?? boom di #ascoltitv per #uominiedonne. Finalmente anche il #tronoclassico regala soddisfazioni a Maria. La scelta… - Gio79803890 : Finalmente le scelte IN DIRETTA resistono! che boom che sarebbe stato se negli anni d'oro di #uominiedonne fossero state in diretta.