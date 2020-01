Fassina: Raggi ritiri delibera Monte Carnevale (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “È un fatto politico rilevante il voto sulle mozioni per il ritiro della delibera della Giunta Raggi sulla discarica a Valle Galeria: la stragrande maggioranza dei consiglieri M5S ha votato la prima mozione presentata dalle opposizioni”. “La sindaca deve prenderne atto e ritirare la sciagurata e improvvisata delibera del 31 dicembre scorso e, in generale, deve smettere di considerare il Consiglio comunale come un passacarte”. “Ringrazio i colleghi M5S che hanno dato priorita’ all’interesse dei cittadini rispetto all’appartenenza al gruppo. È stato un atto di coerenza difficile ma importante e raro nella vita politica a tutti i livelli”. Lo ha detto il consigliere capitolino di Sinistra X Roma e deputato di Leu, Stefano Fassina. L'articolo Fassina: Raggi ritiri delibera Monte Carnevale proviene da RomaDailyNews. romadailynews

