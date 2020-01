Ezio Greggio: “Iacchetti? Tra noi buona convivenza, non ho amici nel mio ambiente” - (Di martedì 21 gennaio 2020) Luana Rosato Ezio Greggio spiazza tutti e riguardo il rapporto con Enzo Iacchetti chiarisce: "Tra noi buona convivenza, lui è un compagno di banco di televisione" Molti credono che Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti siano anche grandi amici, oltre che colleghi dietro il bancone di Striscia la notizia, ma questa idea non corrisponde esattamente alla realtà dei fatti. “Tra noi c'è un tacito accordo di buona convivenza”: con queste parole Greggio ha definito il suo legame con Iacchetti, lasciando intendere che, a suo parere, l’amicizia sia ben altra cosa. Eppure, tra i due conduttori, la sintonia davanti le telecamere di Canale 5 è perfetta, ma questo fa parte della professionalità e della bravura di entrambi. “Quando siamo in onda usciamo insieme a cena qualche volta, ci mandiamo qualche messaggio, ci facciamo qualche scherzo – ha spiegato Ezio Greggio ai microfoni della ... ilgiornale

