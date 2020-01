Discarica Monte Carnevale a Roma: M5S dice no contro giunta Raggi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A Roma l’assemblea capitolina a maggioranza Movimento Cinque stelle, ha approvato le mozioni proposte dall’opposizione per riconsiderare la localizzazione della Discarica di Monte Carnevale frutto di un accordo tra la giunta e la Regione Lazio. Nella medesima mattinata decine di cittadini avevano manifestato contro la costruzione della Discarica nel Municipio XI e dopo poche ore i loro rappresentanti hanno dato voce alla loro protesta tramite il voto. Discarica Monte Carnevale a Roma Le proposte votate giungevano da Partito Democratico e Fratelli d’Italia. A votare insieme a loro si sono aggiunti anche 12 consiglieri grillini che, pur rinnovando la loro fiducia alla sindaca, hanno impedito l’approvazione della delibera della giunta Raggi. Soltanto tre pentastellati si sono espressi a favore e altri tre si sono astenuti in merito alla ricollocazione. Tra i diversi ... notizie

HuffPostItalia : Virginia Raggi battuta in Campidoglio. Dodici 5 stelle votano con l'opposizione il no alla discarica di Monte Carne… - SkyTG24 : Proteste in Campidoglio contro la discarica di Monte Carnevale. VIDEO - Fabiusfax : RT @antonioscacc: Un sindaco battuto due volte su questioni del genere dovrebbe dimettersi. Perché non ci fate votare qui a Roma? Roma, M5… -