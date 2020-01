Comitato prevenzione della tortura: “Al carcere di Viterbo pestaggi e insulti razzisti ai detenuti” (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa ha visitato il carcere Mammagialla di Viterbo per verificare le condizioni dei detenuti reclusi all'interno della struttura. Il quadro che ne emerge non è positivo: in molti hanno denunciato pestaggi, minacce e abusi da parte del personale penitenziario. fanpage

