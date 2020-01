Algoritmo conto corrente da aprile 2020, come funziona per l’evasione (Di martedì 21 gennaio 2020) Algoritmo conto corrente da aprile 2020, come funziona per l’evasione Guerra all’evasione fiscale doveva essere e guerra all’evasione fiscale sarà: sotto la lente d’ingrandimento del Fisco sempre lui, il conto corrente, che a partire da aprile 2020 sarà messo sotto torchio da un Algoritmo, che incrociando alcuni dati permetterà di individuare i potenziali evasori studiando le strane e sospette movimentazioni di un conto, soprattutto quelle incoerenti con quanto dichiarato e quindi noto all’Archivio dei rapporti finanziari. Si partirà però da un controllo selettivo, ovvero da un’indagine sui soggetti maggiormente a rischio evasione. I controlli dell’Algoritmo saranno effettuati su entrate e uscite, saldi e giacenze, bonifici in entrata e in uscita. conto corrente: chi sarà sotto controllo a partire dal 1° aprile 2020 Manca solo un decreto, che dovrebbe arrivare entro la fine ... termometropolitico

