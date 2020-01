Sardine a Bologna, Manuel Agnelli legge le parole del nazista Göring: “Io ci trovo parallelismi, non so voi”. E ringrazia la piazza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ha parlato di revisionismo storico. Poi ha letto la dichiarazione di Hermann Göring, il capo della Gestapo chiedendo alla piazza: “Non trovate parallelismi?”. E alla fine, prima di chiudere il concerto degli Afterhours con Male di miele, ha ringraziato i partecipanti. Così Manuel Agnelli partecipando al ritorno a Bologna delle Sardine, ha conquistato il pubblico. “Era da tanto che speravo di vedere quello che sto vedendo adesso: la gente che torna a prendersi la responsabilità di venire in piazza. Mettendoci la faccia”, ha detto il frontman del gruppo. Video Facebook/6000Sardine L'articolo Sardine a Bologna, Manuel Agnelli legge le parole del nazista Göring: “Io ci trovo parallelismi, non so voi”. E ringrazia la piazza proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

