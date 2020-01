Sanremo 2020, Monica Bellucci: “Non ci andrò” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo Salmo anche Monica Bellucci da forfait: l’attrice ha fatto sapere che non sarà al Festival di Sanremo 2020 nonostante la sua presenza fosse già stata annunciata per il mercoledì sera. Monica Bellucci: l’addio a Sanremo Attraverso un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa, Monica Bellucci ha fatto sapere che non sarà presente al Festival di Sanremo 2020 per “cause di forza maggiore”. Quali siano queste cause non è dato sapere, e per di più poche ore fa anche il rapper Salmo aveva fatto sapere di aver annullato la propria partecipazione allo show. L’abbandono da parte dei due artisti arriva a poche ore dalla polemica che ha investito Amadeus, direttore artistico di questa edizione, che in conferenza stampa aveva parlato di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che secondo il conduttore sarebbe stata scelta per la sua “capacità ... notizie

