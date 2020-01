Precipita mentre pulisce i vetri: morta sul colpo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una donna è Precipitata dalla finestra mentre stava pulendo i vetri; la tragedia è avvenuta domenica 19 Gennaio nel comune di Casoria in Provincia di Napoli poco dopo le 15. Non c’è stato niente da fare per la donna che è caduta dalla finestra della sua abitazione, intenta a pulire i vetri, troppo gravi i danni riportati a seguito del violento impatto con il suolo che ne hanno causato la morte sul colpo. L’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente domestico, anche se sono al vaglio altre ipotesi. Precipita mentre pulisce i vetri: la dinamica Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima indagine, l’ipotesi più accreditata è quella di incidente domestico, anche se sono al vaglio anche altre possibili piste. Secondo i primi rilievi, la ... notizie

