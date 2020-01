Marco Ferradini nuovo album: tracklist, titolo e quando è uscito (Di lunedì 20 gennaio 2020) Marco Ferradini nuovo album: tracklist, titolo e quando è uscito Il nome di Marco Ferradini rimarrà indissolubilmente legato alla celeberrima Teorema, con cui raggiunse il successo nel 1981. Ma lui non è rimasto ancorato a quella canzone. Insegna musica a Muggiò, presso Monza e ha pubblicato 11 album, l’ultimo dei quali, L’Uva E Il Vino, il 29 Novembre 2019. Marco Ferradini: molta cura nei testi di L’Uva e Il Vino Dopo il suo più grande successo, Teorema, Marco Ferradini ha continuato a suonare e a pubblicare dischi, alternando questa attività all’insegnamento. Del suo nuovo album, L’Uva E Il Vino, negli store fisici e virtuali dal 29 Novembre scorso, ha detto: “Cosa troviamo in questo disco? Ci troviamo Ferradini fino in fondo”. L’artista ha sottolineato poi che ha posto estrema cura nella composizione delle liriche dei vari pezzi, per ... termometropolitico

radiosiciliarse : Marco Ferradini - Voglio dirti - OndaMusicale : Marco Ferradini: intervista all’autore di “Teorema” - RadioGemini1 : Ora in onda: Marco Ferradini - Teorema -