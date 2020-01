Ma siamo sicuri che la Lega non cambierà idea sul processo a Salvini quando si voterà a febbraio? (Di lunedì 20 gennaio 2020) E così si è davvero consumato il paradosso di una Lega che, da sola, ha mandato Matteo Salvini – ovvero il suo segretario – a processo per il caso della nave Gregoretti, lasciata in mare con 135 migranti a bordo a fine luglio 2019. Non lo ha fatto la maggioranza di governo, che si sarebbe presentata in giunta in posizione minoritaria, vista l’assenza di alcuni suoi componenti. Ma il processo Salvini non era ben visto neanche dal resto del centro-destra con l’ipergarantismo di Forza Italia e la mossa da alleato di Fratelli d’Italia. Non è un caso che siano stati solo i senatori leghisti presenti in giunta (5 persone: Luigi Augussori, Emanuele Pellegrini, Simone Pillon, Erika Stefani e Francesco Urraro) a mandare il proprio leader in aula con una risposta positiva all’autorizzazione a procedere nei suoi confronti. LEGGI ANCHE > Via libera della ... giornalettismo

uominiedonne : Abbiamo una regalo per tutti voi che siamo sicuri vi piacerà moltissimo! ?? Questa sera tutti sintonizzati alle 21.1… - ____SiRvia : @Alessiabrc Ma siamo sicuri?? - jackthepluk : RT @RadioSavana: @25O319 @jackthepluk @_imnyx @borghi_claudio @matteosalvinimi @AlbertoBagnai Siamo i primi a postare e a supportare queste… -