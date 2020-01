Jennifer Aniston e Brad Pitt, il bacio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Jennifer Aniston e Brad Pitt, se tornassero insieme sarebbe finalmente la rivincita delle più romantiche e dei più romantici su questa Terra che non si sono mai rassegnati alla fine del loro amore. E che dopo la rottura di lui con Angelina Jolie ci hanno creduto. Dopo l’ultimo bacio, poi, la speranza si riaccende. L’occasione per tornare a sperare sono stati i Sag Award 2020. Presenti tantissime celebrities e star del mondo dello spettacolo che si sono date appuntamento per una premiazione molto attesa, in vista dei prossimi Oscar 2020. C’erano anche Brad Pitt e Jennifer Aniston. Entrambi gli attori sono tornati a casa con un premio e hanno deciso di congratularsi l’uno con l’altro con un abbraccio e un bacio che riaccendono le speranze. Brad Pitt, infatti, ha ricevuto un premio per Once Open a time in Hollywood, C’era una volta a Hollywood, il film ... bigodino

Agenzia_Ansa : Brad Pitt guarda incantato Jennifer Aniston ai Sag Awards. #ANSA #SagAwards #JenniferAniston #BradPitt - SkyTG24 : L'incontro nel backstage tra #BradPitt e #JenniferAniston ai #SAGAwards ha fatto sognare i fan delle due star - SilvyeJolie : RT @mesmeri: A me piace molto come tanti adulti si facciano i film su possibili ritorni di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston o amori… -