Dante a 700 anni dalla morte: l’opera di Leonardo Frigo ispirata alla Divina Commedia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giovanissimo, una laurea in restauro all'Università di Venezia e una carriera già avviata a Londra, Leonardo Frigo si prepara a far parlare di sé anche in Italia: spera, l’anno prossimo, quando si celebrerà il 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri. Il motivo è semplice: Leonardo sta ultimando il suo progetto ispirato alla Divina Commedia, che lo ha spinto a dipingere tutti i Canti dell’Inferno su alcuni bellissimi violini. I video del suo lavoro sono già diventati virali su Instagram. fanpage

