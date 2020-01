Brad Pitt e Jennifer Aniston fanno sognare i fan con l’incontro ai SAG Awards (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un periodo magico tanto Brad Pitt quanto per Jennifer Aniston, entrambi divi del momento sia sul grande che sul piccolo schermo. Dopo l’incontro al gala per le assegnazioni dei Golden Globes, i due si ritrovano anche alla serata dei SAG Awards, i premi assegnati dalla Screen Actor Guild. l’incontro dietro le quinte ha già fatto storia. Sguardi languidi, larghi sorrisi complici e abbracci sinceri, Jen e Brad tornano a far sognare i fan con pochi scatti rubati. Premi per Brad e Jen Sia Brad Pitt che Jennifer Aniston hanno portato a casa la statuetta stanotte, lei per la serie tv The Morning Show uno dei primi prodotti di Apple+ TV, lui come migliore attore non protagonista per il film di Quentin Tarantino C’Era Una Volta Ad Hollywood. Lui nel suo discorso ribadisce lo status da single, lei lo guarda orgogliosa e soddisfatta. Quando tocca a lei salire sul palco per ... thesocialpost

