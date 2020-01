Barbara D' Urso silura in diretta Taylor Mega per via di una foto | Non ti voglio più

Barbara D’Urso caccia Taylor Mega dalle sue trasmissioni - lei s’infuria e minaccia Mediaset (VIDEO) : Il ritorno del programma Live non è la D’Urso ha fatto il suo ingresso in questo 2020 davvero con il botto. La puntata di ieri, domenica 19 gennaio, è stata scoppiettante specie in alcuni momenti, come ad esempio la sfuriata di Barbara D’Urso contro Taylor Mega. L’infliuencer è stata chiamata ad intervenire, mediante collegamento video, su temi quali sessismo e violenza di genere. Lo scopo della sua ospitata, però, risiedeva ...

“Ecco perché non mi vedete in Rai da anni”. Anna Oxa - la pesante confessione da Barbara D’Urso : Anna Oxa ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle e, nel frattempo, ha subito un infortunio. A distanza di tempo, in un’intervista a Live – Non è la D’Urso, Anna Oxa ha svelato qualcosa che il pubblico di certo non si aspettava di sentire: “Dopo l’infortunio ho ricevuto una lettera in cui mi chiedevano di non fare il contenzioso per l’infortunio”, ha detto Anna Oxa al programma di Barbara D’Urso. Il punto è che tutto è ...

Barbara D’Urso lapidaria contro Taylor Mega : su Instagram la sua furiosa reazione. : Taylor Mega e il suo vizietto di fare il dito medio in tv e sui social. Ma stavolta la reazione di Barbara d’Urso è stata lapidaria. Taylor Mega (foto Instagram ) Eccola la foto che ha fatto infuriare Barbara D’Urso. Si vede chiaramente Taylor Mega fare il dito medio davanti ad una camionetta della polizia. Per questo motivo Barbara D’Urso l’ha gentilmente salutata durante la trasmissione Live non è la D’Urso specificando che, ...

Taylor Mega furiosa con Barbara D’Urso : “Non doveva andare così” Live Non è la D’Urso : Questo articolo Taylor Mega furiosa con Barbara D’Urso: “Non doveva andare così” Live Non è la D’Urso è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Taylor Mega dopo la registrazione di Live Non è la D’Urso è furiosa con Barbara D’Urso: “Non sarebbe dovuta andare così”. Ma cosa è successo? L’influencer non ci sta, quello che le è successo nel talk di Barbara D’Urso ...

“Spero non sia vero”. Barbara D’Urso delusa dall’ospite fissa : “Se è così con me stop”. Succede tutto in diretta al suo Live : Niente, pensavamo fosse un’amicizia duratura e invece è tutto finito. Ferri corti tra Taylor Mega e Barbara D’Urso: per chi non lo sapesse, durante l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, è scoppiata una bufera per via di una foto che l’influencer ha scattato qualche tempo fa. Un’immagine nella quale Taylor fa il dito medio davanti ad una camionetta della Polizia. Scatto postato nel 2018 dalla stessa Mega e che ha indignato la D’Urso. ...

‘Che zin*e atomiche…’ : Barbara D’Urso esce di seno - polemiche e complimenti sul web [FOTO] : Barbara D’Urso di nuovo impegnata su tre fronti in tv Nel bene e nel male si parla sempre di Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti è considerata la stakanovista della televisione italiana. Ma non solo per dire, parlano i fatti, tre trasmissioni al’attivo: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Ma Carmelita è un fiume in pena anche sui suoi canali social dove è seguita da milioni di follower. In ...

Taylor Mega cancellata dai talk di Barbara D’Urso? Dopo LIVE Non è La D’Urso - attacchi via Instagram : “Se fosse vero che tu hai fatto quella cosa, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni“: una dichiarazione forte, anzi “choc”, quella fatta da Barbara D’Urso a Taylor Mega nel corso della prima parte della puntata del 19 gennaio 2020 di LIVE Non è La D’Urso. L’affermazione in questione arriva come un fulmine a ciel sereno a seguito di una rivelazione inaspettata fatta da un amico di Antonella Elia ...

Taylor Mega al vetriolo contro Live e Barbara D’Urso : Taylor Mega Mega sfuriata di Taylor Mega sui social contro Live – Non è la D’Urso. Ospite del prime time domenicale di Barbara D’Urso, l’influencer è stata infatti fortemente criticata da Gianluca, l’amico del cuore di Antonella Elia, per uno scatto postato in rete dal quale ha preso le distanze anche la conduttrice. Piuttosto nervosa, Taylor ha così annunciato che lascerà per un po’ la televisione, al fine di ...

Taylor Mega furiosa con Barbara D’Urso : “Non doveva andare così” : Questo articolo Taylor Mega furiosa con Barbara D’Urso: “Non doveva andare così” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Taylor Mega dopo la registrazione di Live Non è la D’Urso è furiosa con Barbara D’Urso: “Non sarebbe dovuta andare così”. Ma cosa è successo? L’influencer non ci sta, quello che le è successo nel talk di Barbara D’Urso proprio non le va giù: su ...

Taylor Mega non sarà più invitata da Barbara d’Urso a causa di una foto – eccola : Taylor Mega si è giocata definitivamente la propria carriera televisiva nei salotti della d’Urso (da lei è stata spesso ospite di Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la d’Urso) a causa di una foto. Lo scatto incriminato sarebbe questo qua sotto: un bel dito medio con una camionetta della Polizia sullo sfondo. A far notare lo scatto è stato un amico di Antonella Elia durante il talk sul Grande Fratello Vip ...

Massimo Giletti contro Barbara D’Urso : “Modo di fare tv irresponsabile” : Massimo Giletti a Non è l’Arena contro Barbara D’Urso: “Irresponsabile quel modo di fare tv” Uno dei temi affrontati nella puntata di Non è l’Arena del 19 gennaio, è stato quello del matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli. Massimo Giletti ha rotto il silenzio sugli attacchi a Barbara D’Urso in diretta. In più occasioni ha lanciato delle frecciatine alla collega, sostenendo che lei si dichiara sotto testata ...

Taylor Mega “licenziata” in diretta da Barbara d’Urso : “Allibita” - lo sfogo : Taylor Mega attacca Barbara d’Urso dopo l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso È finito l’idillio tra Taylor Mega e Barbara d’Urso. Durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso è scoppiata una bufera per via di una foto che l’influencer ha scattato qualche tempo fa. Un’immagine nella quale Taylor fa il dito medio davanti […] L'articolo Taylor Mega “licenziata” in ...

Barbara d’Urso indignata dalla foto di Taylor Mega : “Via dalle mie trasmissioni” : A "Live - Non è la d'Urso" la conduttrice costretta a prendere provvedimenti con Taylor Mega, ospite della trasmissione, dopo l'emergere di una foto pubblicata sui social in cui Mega fa il dito medio davanti a una camionetta della polizia. Severissima la D'Urso: "Se è così non ti vorrei più nelle mie trasmissioni".Continua a leggere

Barbara d’Urso indignata dalla foto di Taylor Mega : “Non ti vorrei più nelle mie trasmissioni” : A "Live - Non è la d'Urso" la conduttrice costretta a prendere provvedimenti con Taylor Mega, ospite della trasmissione, dopo l'emergere di una foto pubblicata sui social in cui Mega fa il dito medio davanti a una camionetta della polizia. Severissima la D'Urso: "Se è così non ti vorrei più nelle mie trasmissioni".Continua a leggere