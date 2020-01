Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 19:00 (Di domenica 19 gennaio 2020) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, TRA CASILINA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 19:00 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

