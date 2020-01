Trono Over: Armando fa una confessione spiazzante su Ida Platano (Di domenica 19 gennaio 2020) Armando Incarnato su Ida Platano confessa: “Avrei voluto scriverle” Il Trono Over funziona grazia alle dinamiche che si vengono a creare tra dame e cavalieri; dinamiche sia interne sia esterne al programma perché, ovviamente, i vari protagonisti vivono anche sui social. Armando Incarnato, dopo aver fatto una figura barbina nell’ultima puntata, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine spiazzando con una confessione su Ida Platano, ora felicemente fidanzata con Riccardo Guarnieri: “Lei con me è sempre stata disponibile, mai arrabbiata, e le nostre telefonata erano bellissime. Tante volte avrei voluto scriverle, ma per rispetto non l’ho fatto. Le voglio molto bene ed è stato bello frequentarla” Trono Over, Armando Incarnato: “Di Roberta non voglio più dire nulla!” Nella scorsa puntata del Trono Over ... Leggi la notizia su lanostratv

trash_italiano : Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte - iolesolito : RT @trash_italiano: Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte - mynameismichela : RT @trash_italiano: Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte -