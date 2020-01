Terremoto, scossa in provincia di Cuneo di magnitudo 3.1 (Di domenica 19 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 6:22 in Piemonte, tra le province di Cuneo e Asti. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro tra Neive (Cuneo) e Coazzolo. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.1 ore 06:22 IT del 19-01-2020 a 2 km SW Neive (CN) Prof=12Km #INGV 23791601 https://t.co/aOF0pVhtL6— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 19, 2020 L'articolo Terremoto, scossa in provincia di Cuneo di magnitudo 3.1 proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

