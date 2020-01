Tabellone Europei pallanuoto femminile 2020: calendario, date, programma, orari e tv (Di domenica 19 gennaio 2020) Olanda-Slovacchia, Italia-Russia, Ungheria-Francia, Grecia-Spagna sono i quarti di finale degli Europei 2020 di pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Martedì 21 gennaio incomincerà la fase a eliminazione diretta della rassegna continentale dove tra l’altro è messo in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre se la dovranno vedere con un avversario molto temibile prima di incrociare eventualmente l’Olanda in semifinale, le orange non dovrebbero avere grossi problemin contro la Slovacchia proprio come l’Ungheria contro la Francia mentre Grecia e Spagna se la giocheranno a pari. Il Tabellone proseguirà poi con le semifinali di giovedì 23 gennaio e con le finali di sabato 25 gennaio. Di seguito il Tabellone, il calendario completo, il programma, le date e tutti gli orari degli Europei 2020 di pallanuoto femminile. Tutte le ... oasport

