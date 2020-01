Scelta Giulio Raselli, emozioni Giovanna e Giulia: la Abate si prepara al “no”? Video (Di domenica 19 gennaio 2020) Giulio Raselli Scelta: Giovanna Abate o Giulia D’Urso? Percorso difficile da interpretare Grande attesa per la Scelta di Giulio Raselli oggi che siamo a un giorno dalla diretta. Il tronista di Uomini e Donne ha fatto un percorso molto lungo nelle trasmissioni di Canale 5 legate a Maria De Filippi perché è stato anche corteggiatore … L'articolo Scelta Giulio Raselli, emozioni Giovanna e Giulia: la Abate si prepara al “no”? Video proviene da Gossip e Tv. gossipetv

uominiedonne : ?? #SaveTheDate: lunedì 20 gennaio Giulio farà la sua scelta IN DIRETTA su Canale 5! Chi sceglierà tra Giovanna e Gi… - ashtakesmehome : RT @Ti_bo93: Comunque la scelta di Giulio in diretta solo perché se fossero usciti gli spoiler poi la puntata non se la sarebbe rivista man… - ashtakesmehome : RT @Auri_dl: Ma vi immaginate se ci fosse stata la scelta in villa e Giulio sarebbe dovuto andare dalla famiglia di Giovanna a dirle che no… -