Ragazzo di 20 anni trovato morto nel Naviglio a Calcio | arrestato per omicidio il cugino

Omicidio nel Bergamasco - trovato senza vita un Ragazzo di 20 anni : Probabile Omicidio in provincia di Bergamo. Un ragazzo kosovaro di 20 anni è stato trovato senza vita a Calcio. Fermato un suo connazionale. CALCIO (BERGAMO) – Aperta un’indagine per Omicidio a Calcio, in provincia di Bergamo, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni di origine kosovare. Gli inquirenti per questa morte hanno rintracciato e fermato un connazionale della vittima per interrogarlo. Non è ...

Reggio Calabria - tragico incidente sull’A2 : muore Ragazzo di 19 anni : Un dramma risveglia la Reggio Calabria dove un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita a causa di un incidente con la macchina nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, sono in corso le indagini per definire la reale ricostruzione dei fatti. Reggio Calabria, drammatico incidente sull’A2 Erano circa le 2 di notte quando due auto, lungo la A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione nord verso Gioia Tauro, si sono scontrate: la vittima, di soli 19 ...

Un Ragazzo di 20 anni è accusato di aver ucciso un uomo di 44 durante una lite in Sardegna : Un ventenne è stato arrestato per un omicidio avvenuto nella notte nel nuorese, a Bari Sardo, nei pressi di un locale pubblico. Un uomo di 44 anni è stato ucciso, probabilmente al termine di una lite, la cui dinamica e motivi sono in corso di accertamento. I carabinieri della Compagnia di Lanusei, hanno rintracciato presso la sua abitazione e arrestato il 20enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale.

Milano - morto Franco Schönheit - “il Ragazzo di Buchenwald” sopravvissuto alla Shoah : aveva 92 anni : È morto a Milano all'età di 92 anni Franco Schönheit, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah. Era soprannominato "il ragazzo di Buchenwald", uno dei più grandi campi di sterminio della Germania nazista, in cui fu detenuto insieme alla madre e al padre. Il figlio Gadi, assessore alla Cultura della comunità ebraica milanese, lo ha ricordato così su Facebook: "A noi resta la sua intelligenza, la sua grande ironia, il suo cuore immenso".Continua ...

Ragazzo di 21 anni tenta di masturbarsi con un tubo di metallo ma resta incastrato per 4 giorni : operato d’urgenza : Autoerotismo artigianale finisce quasi in tragedia. La notizia arriva da un ospedale di Bangkok in Thailandia e la riporta con diversi particolari il Daily Mail. Un Ragazzo di 21 anni si è baloccato nel suo appartamento infilando il pene in una calza che a sua volta ha infilato in un tubo metallico. A quel punto è rimasto incastrato nel cilindro metallico. Il Ragazzo è rimasto in queste condizioni per quattro giorni, tentando ogni tipo di ...

Meningite - torna a casa il Ragazzo di 16 anni di Castelli Calepio : nella Bergamasca 14.500 vaccini : È stato dimesso dall'ospedale di Bergamo il ragazzo di 16 anni di Castelli Calepio colpito qualche giorno fa da un'infezione da meningococco di tipo B nella zona del lago d'Iseo, dove sinora - compreso il suo - sono stati registrati ben sei casi di Meningite, due dei quali mortali. nella zona continuano le vaccinazioni: nella sola Bergamasca hanno superato le 14.500. Intanto buone notizie arrivano anche dal marito di una delle due vittime ...

Sparatoria in un liceo in Texas : morto un Ragazzo di 16 anni : Si è verificata intorno all’ora di uscita dalla scuola (le 16 circa, ora locale) una Sparatoria che ha coinvolto gli studenti di un liceo in Texas. Un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco uccidendo un compagno di 16 anni. Poi, dopo una fuga durata circa 4 ore, è stato ucciso dalla Polizia con un colpo al petto. Gli agenti avrebbero trovato il ragazzo nascosto dietro a un cassonetto vicino a un supermercato delle zona. Texas, Sparatoria ...

Ravenna - finisce con la minicar nel canale : muore Ragazzo di 17 anni : Lorenzo Forte, un ragazzo di 17 anni, è stato trovato senza vita nell'abitacolo della sua minicar finita nel canale a bordo strada. Non è stato ancora chiarito se il decesso sia avvenuto per annegamento, a causa della violenza dell'impatto o per un malore improvviso mentre il giovane era al volante.Continua a leggere

Ragazzo di 17 anni si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco : tragedia ad Acate : Un giovane originario di Vittoria ma residente ad Acate si è tolto la vita oggi con un colpo di arma da fuoco. Il comune appartenente al consorzio di Ragusa è stato oggi sconvolto dal suicidio del Ragazzo di 17 anni di origini vittoriesi, ma residente nelle campagne di Acate. Il giovane, che lavorava nell’azienda agricola […] L'articolo Ragazzo di 17 anni si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco: tragedia ad Acate sembra ...

Monza - dopo l’aggressione a Brumotti un altro episodio di violenza : arrestato Ragazzo di 26 anni : Un nuovo episodio di violenza a Monza dopo l'aggressione nei confronti dell'inviato di "Striscia la notizia", Vittorio Brumotti e della troupe televisiva. Due uomini di 41 e 66 sono stati derubati mentre cercavano di sedare una rissa nata tra alcune persone nei pressi dello scalo ferroviario di via Enrico Arosio.Continua a leggere

Ragazzo di 19 anni aggredito perchè gay - rotto il braccio all’amica : nuovo caso di omobofia in Italia : Un 19enne sarebbe stato malmenato perchè omosessuale: il giovane ha denunciato l’accaduto ed è pronto a sporgere denuncia. L’amica che lo ha difeso ha riportato una frattura Malmenato da due ragazzi per il solo fatto di essere omosessuale. L’increscioso episodio è stato denunciato ad Altopascio, comune della provincia di Lucca, da un 19enne di S.Croce […] L'articolo Ragazzo di 19 anni aggredito perchè gay, rotto il ...

Incidente a Genova - auto in fiamme : morti carbonizzati un Ragazzo di 23 anni e un uomo di 68 : L'auto corre veloce, urta il cordolo dello spartitraffico, fa un volo di 30 metri, si ribalta e si incendia. Dentro ci sono due giovani e un uomo di 68 anni: un ragazzo, Bruno Lauria e la persona...

Pesaro - auto finisce contro il muro : muore Ragazzo di 25 anni : Marco Della Corte Nulla da fare per il 25enne, insieme a lui viaggiava un ragazzo di 20 anni rimasto ferito: l'episodio è accaduto in data 12 gennaio 2020 intorno alle 2:00 di notte Un ragazzo di 25 anni, Patrick Mencoboni, residente a Fano (Pesaro) è andato a sbattere con la sua auto, una Fiat Punto, contro l'angolo del muro di un'abitazione sulla strada provinciale Flaminia al civico 336 in località Cuccurano di Fano. Il giovane è ...