Milan-Udinese in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (19 gennaio) (Di domenica 19 gennaio 2020) La Serie A 2019-2020 di calcio torna protagonista quest’oggi con il programma domenicale della ventesima e prima giornata del girone di ritorno, aperto alle 12.30 dalla sfida dello stadio San Siro fra Milan e Udinese. I padroni di casa – illuminati dalla stella di Zlatan Ibrahimovic – sono a caccia di ulteriori punti per risalire la classifica dopo la vittoria raccolta a Cagliari (0-2) e l’affermazione infrasettimanale raccolta in Coppa Italia contro la SPAL (3-0), mentre i friulani proveranno a centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A accantonando il 4-0 subito nella coppa nazionale per mano della Juventus. Sulle due panchine siederanno Pioli da una parte e Gotti dall’altra, nel primo scontro assoluto fra i due tecnici. Il match fra Milan e Udinese, in programma quest’oggi alle ore 12.30 sul terreno di gioco di San Siro, verrà trasmesso in ... Leggi la notizia su oasport

VarskySports : Lazio 5-Sampdoria 1 Sassuolo 2-Torino 1 Napoli 0-Fiorentina 2 Domingo 8:30-Milan-Udinese 11-Bologna-Hellas Verona… - AntoVitiello : Per Milan Udinese in programma domenica a San Siro, sono stati già superati i 50 mila spettatori - AntoVitiello : Verso Milan-Udinese, i giocatori che hanno saltato la sfida di Coppa Italia per problemi fisici oggi si sono allena… -