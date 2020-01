Meteo NAPOLI: variabile domenica, poi più sole. VENTOSO (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà all'insegna di nubi irregolari domenica e in parte lunedì, con una circolazione di correnti in intensificazione da est-nord/est. Seguirà una fase più stabile anticiclonica. domenica 19: nubi sparse, molto VENTOSO a tratti. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Est 17 Km/h, raffiche 51 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Lunedì 20: nuvoloso, VENTOSO. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1033 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 21 Km/h, raffiche 49 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Martedì 21: poco nuvoloso, VENTOSO. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1038 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 17 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Mercoledì 22: sereno, VENTOSO a tratti. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione ... Leggi la notizia su meteogiornale

