LIVE Lecce-Inter 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: si comincia, Lukaku e Lautaro Martinez titolari (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Mancano solamente 6 minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 14.46 Solo tre gol negli ultimi 9 precedenti con l’Inter per il Lecce, in cui i nerazzurri hanno vinto 7 volte contro i salentini. L’ultima nel 4-0 dell’andata. 14.43 Nel 1999, proprio contro l’Inter, i salentini hanno subito una delle peggiori sconfitte della loro storia in Serie A: 0-6. 14.40 Ma nelle ultime due partite al Via del Mare contro l’Inter il Lecce ha conquistato 4 punti. 14.37 I salentini sono reduci da 4 ko consecutivi: non arrivano a cinque sconfitte di fila in Serie A dal 2005. 14.34 Ecco immagini dai social: <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4f9.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza della vigilia di Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno - zazoomblog : LIVE Lecce-Inter Serie A calcio 2020 in DIRETTA: nessuna sorpresa nella formazione nerazzurra - #Lecce-Inter… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Lecce-Inter 0-0, Serie A calcio 2020: si comincia, Lukaku e Lautaro Martinez contro Babacar e Lapadu… -