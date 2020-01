La sorella gemella (Di domenica 19 gennaio 2020) Nadya Elvira, 16 anni, ha trovato su un profilo di Instragram foto identiche alle sue e ha deciso di denunciare il fatto. Quando ha iniziato a scambiare messaggi con il proprietario del profilo, ha scoperto una verità che ha completamente cambiato la sua vita. In realtà non era una ragazza che voleva impossessarsi della sua identità, ma sua sorella gemella. E non era tutto: avevano un altro fratello gemello. “Ero triste e felice al tempo stesso quando ho scoperto la verità. Felice perché ho incontrato mia sorella gemella e triste perché non mi aspettavo una storia del genere ”, ha scritto Nabila Az-Zahra sul suo profilo Twitter. Le adolescenti hanno scoperto che c’era una grande somiglianza fisica tra loro, il che non era normale. Tutto è iniziato lo scorso gennaio nella città del Gowa, nella provincia del Sulawesi meridionale in Indonesia, quando Nadya ha contattato Nabila ... Leggi la notizia su bigodino

